Bastona e rapina un senza fissa dimora, denunciato 32enne E' accaduto la scorsa notte in piazza Tagliatelle a Montesarchio

E' accusato di aver rapinato un senza fissa dimora che si trovava in strada. Si tratta di un 32enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, identificato nella notte al termine delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. L'episodio è avvenuto in piazza Mataluni (conosciuta come piazza Tagliatelle) dopo la mezzanotte, all'interno di una casa abbandonata.

Secondo una prima ricostruzione, è qui che il 32enne avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' ad un 56enne senza fissa dimora. Il giovane lo avrebbe minacciato e colpito al capo con un bastone prima di rapinarlo del borsello contenente 20 euro ed un cellulare.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio che nelle ore successive hanno rintracciato e denunciato il 32enne. Potrebbe essere lui l'autore della rapina. Continuano intanto le indagini dei militari coordinati dal maggiore Leonardo Madaro per ricostruire l'intera vicenda.