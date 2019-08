Accusato di omicidio stradale, lascia il carcere dopo 10 mesi Il dramma nel 2018, ai domiciliari un 42enne di Arpaia

Dal carcere ai domiciliari. E' quanto deciso dal gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Enea, per Clemente Maiello (avvocato Vittorio Fucci), 42 anni, di Arpaia, che era stato arrestato per omicidio stradale: per aver investito con la sua Punto l'8 ottobre del 2018, a Maddaloni, causandone la morte, un 27enne migrante in sella ad uno scooter.

A carico di Maiello, che ha a carico un precedente per omicidio stradale nel 2008, l'aggravante di aver provocato il decesso mentre era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e utilizzando il telefono cellulare.