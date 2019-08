Letamaio in fiamme a San Marco dei Cavoti Più squadre dei vigili del fuoco in azione

Letamaio in fiamme questo pomeriggio a San Marco dei Cavoti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio in un’azienda agricola a contrada Fonte Canale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti è una ruspa dal comando provinciale che sta scassando il letame in fiamme mente i vigili continuano a gettare acqua per raffreddare lo sterco ed estinguere l’incendio.