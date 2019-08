In giro senza assicurazione, sequestrati quattro mezzi Controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Una denuncia e l'esecuzione di un ordine di carcerazione nel bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. La denuncia ha riguardato, per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, un 19enne irpino fermato a Montesarchio. Per il giovane anche il ritiro della patente.

E' stato invece sottoposto ai domiciliari un 53enne di Airola che deve scontare la pena di 2 mesi e 11 giorni per incendio e detenzione illegale di esplosivi. Infine, segnalato come consumatore, ad Airola, un 41enne trovato in possesso di 1 grammo di cocaina; sequestrati in via amministrativa, tra Montesarchio, Sant'Agata, Moiano e Dugenta, tre motocicli ed un veicolo privi di assicurazione.