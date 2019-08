Vasto incendio nelle campagne di Apice Squadre antincendio e agricoltori con botti e trattori per domare le fiamme

Un vasto incendio è stato appiccato questa mattina alla località Santa Lucia – zona Forno – di Apice. A bruciare bosco, macchia mediterranea e le sterpaglie dei terreni e scarpate incolte. Una densa colonna di fumo è visibile sia da Apice che da altri centri limitrofi. A far scattare l'allarme sono stati i residenti e gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono accorsi gli uomini della Protezione civile – squadre antincendio boschivo -, l'Aib dei vigili del fuoco, i vigili urbani di Apice e i carabinieri della locale stazione. In supporto alle squadre antincendio anche alcuni agricoltori che hanno messo a disposizione trattori con botti per spegnere il vasto incendio che potrebbe anche avvicinarsi alle case presenti a monte della località.

Da questa mattina sono già numerosi gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per una serie di incendi di sterpaglia in varie zone della provincia.