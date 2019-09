Scarcerato due giorni fa, nuovamente arrestato per stalking Ai domiciliari un 41enne di Morcone, fermato dai carabinieri

Venerdì fa era tornato in libertà dopo tre giorni trascorsi in carcere. Una condizione nella quale è rimasto fino a ieri sera, quando i carabinieri lo hanno nuovamente arrestato. Ai domiciliari è finito, ancora per una ipotesi di stalking, il 41enne di Morcone.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato fermato dai militari della locale Stazione, intervenuti nel corso di una festa in programma in paese, perchè avrebbe inseguito e cercato di bloccare una commerciante. Si tratta della donna che lo aveva denunciato perchè preoccupata dalle 'attenzioni', ritenute di stampo persecutorio, che lui le avrebbe riservato da tempo.

Come si ricorderà, il 41enne era stato arrestato martedì scorso, quando era stato trovato in possesso di un secchio che si temeva potesse scagliare contro la malcapitata che stava passando in auto. Era stato condotto presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, che aveva lasciato dopo l'udienza di convalida dinanzi al gip Gelsomina Palmieri.

Un appuntamento nel corso del quale l'indagato, difeso dall'avvocato Angelo Leone, che aveva prodotto la documentazione sanitaria attestante lo stato di difficoltà psicologica in cui versa il suo assistito, aveva ammesso di essere infatuato della titolare dell'attività commerciale poco distante dalla sua abitazione, escludendo però di aver avuto atteggiamenti minacciosi o violenti ogni volta che transitava davanti al negozio per guardarla, e spiegando che nel secchio erano contenuti dei giornali che avrebbe dovuto sversare nei cassonetti dell'immondizia. Ieri sera il nuovo arresto.