Si spoglia e si tocca le parti intime, arrestato A Bonea un 24enne nigeriano ha anche aggredito due militari intervenuti

Si è denudato e ha cominciato a toccarsi le parti intime, poi ha colpito i carabinieri intervenuti per calmarlo. E' accaduto ieri pomeriggio a Bonea dove, una donna ha allertato il 112 della Compagnia di Montesarchio segnalando la presenza di un cittadino extracomunitario che si aggirava nei pressi della sua abitazione con il solo abbigliamento intimo e che, poco dopo, alla sua vista, si denudava completamente toccandosi nelle parti intime.

Giunti sul posto i militari hanno trasferito in caserma a Montesarchio per accertamenti l'uomo che, dopo aver fornito generalità diverse ha inveito e minacciato i militari.

Per calmarlo i carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale sanitario ma il 24enne nigeriano ha dato in escandescenza, e ha preso a pugni due militari. Bloccato il 24enne è stato arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità, e ristretto presso la camera di sicurezza della Compagnia in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

I due militari, visitati presso l’ospedale di Benevento hanno riportato 7 giorni di prognosi.