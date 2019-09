Accusato di aver creato 18 cambiali false, assolto La sentenza per Giuliano De Blasio, 64 anni, di Guardia Sanframondi: "Non ha commesso il fatto"

Era accusato di aver emesso diciotto cambiali false, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza pronunciata dal giudice Sergio Pezza al termine del processo a carico di Giuliano De Blasio, 64 anni, di Guardia Sanframondi.

Difeso dall'avvocato Antonio Di Santo, l'imputato era stato chiamato in causa per fatti che risalivano al 2012 ed al 2013. Un arco temporale nel corso del quale, sosteneva la Procura, avrebbe, come legale rappresentante di 'Auto De Blasio srl', creato diciotto cambiali “apparentemente” emesse nei confronti della società da due persone, una delle quali deceduta in precedenza. Addebiti dai quali De Blasio, come detto, è stato questa mattina assolto.