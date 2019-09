Contro i forestali per una multa, obbligo di firma revocato La decisione del gip Giuliano per Angelo De Lucia, 44 anni, di Solopaca

Revocato l'obbligo di firma una volta a settimana che il gip Giuliana Giuliano, dopo l'udienza di convalida, aveva disposto nei confronti di Angelo De Lucia (avvocato Danilo Riccio), 44 anni, di Solopaca, che a maggio era finito agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.

L'ipotesi di reato gli era stata contestata dai carabinieri forestali della locale Stazione per il comportamento che l'uomo, dipendente di una ditta edile con cantiere nella Cantina sociale di Solopaca, avrebbe mantenuto nei confronti dei militari che lo avevano raggiunto per notificargli un verbale per una violazione del Codice della strada.