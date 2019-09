Tragico schianto lungo la Telesina: morti 49enne e 15enne FOTO Grave una 20enne. Drammatico scontro frontale nei pressi dello svincolo per Campobasso.

E' di due persone decedute e una terza ricoverata all'ospedale Rummo in gravissime condizioni il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte lungo la statale Telesina, nei pressi dello svincolo per Campobasso. Una Mercedes condotta da un 49enne, con a bordo un 15enne ed una 20enne si è schiantata frontalmente contro un tir che viaggiava in direzione opposta.

A perdere la vita è stato il conducente della Mercedes e suo nipote di appena 15 anni, residenti nella zona di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Gravemente ferita una 20enne, sorella e nipote delle vittime, trasferita al Rummo di Benevento.

Lo scontro è avvenuto nel territorio di Torrepalazzo a 500 metri dallo svincolo per Campobasso e la zona industriale.

Secondo una prima ed ancora sommaria ricostruzione, la Mercedes viaggiava in direzione di Benevento quando, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un Iveco Stralis che trasportava alimenti. Violentissimo l'impatto che ha scaraventato l'auto a decine di metri di distanza. La Mercedes è stata ridotta ad un ammasso deforme di lamiere.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri, le ambulanze del 118 di Misericordia e Croce Rossa, la polizia stradale e gli agenti delle Volanti della Questura. Complicate e lunghe le operazioni di soccorso. I pompieri hanno dovuto sventrare le lamiere per estrarre la giovane ferita in maniera grave che è stata rianimata dalla Croce Rossa e trasferita in ospedale. Nulla da fare, invece, per il 49enne ed il ragazzino. Ogni tentativo di rianimarli si è rivelato vano.

Traffico bloccato per oltre 4 ore lungo la maledetta e trafficata arteria. Camion e auto sono stati deviati all'uscita di Ponte in direzione di Benevento e a Torrepalazzo per chi viaggiava in direzione della Valle Telesina. Saranno ora le indagini e i rilievi della Polizia Stradale a dover restitutire l'esatta dinamica dell'ennesimo incidente mortale lungo l'arteria che da decenni attende il raddoppio.

