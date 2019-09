Esplode petardo, 23enne colpito al volto: è grave Il giovane ricoverato in prognosi riservata al termine della festa del Volontariato a Foglianise

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Rumo di Benevento, il 23 enne di Foglianise che ieri sera è stato raggiunto al volto dalle schegge provocate dall’esplosione di un petardo. Si tratta di uno dei volontari che nella serata di sabato stavano festeggiando la festa del volontariato nel centro della Valle Vitulanese. Al termine della manifestazione i fuochi d’artificio accesi per concludere l’evento. Uno dei petardi, per cause ancora in corso di accertamento ha raggiunto il volto del malcapitato. Scattato l’allarme, sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasferito il 23enne al Rummo dove i medici vista la gravità delle ferite lo hanno ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto sono ora in corso le indagini della Polizia.