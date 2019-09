Lavoratori irregolari a Morcone, controlli nell'area Fiera In azione i carabinieri

I carabinieri della Stazione di Morcone e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno effettuato un controllo all’interno dell’area adibita alla Fiera che si sta tenendo in questi giorni. I militari - si legge in una nota - "hanno verificato la posizione irregolare di 10 lavoratori addetti, contravvenzionando il titolare dell’associazione organizzatrice alla sanzione amministrativa di 36 mila euro".

Inoltre, è stata disposta la "sospensione dell’attività imprenditoriale perchè è risultato che lo stesso responsabile ha impiegato lavoratori in nero in misura percentuale superiore al 20%, incorrendo in una ulteriore sanzione amministrativa".