Con l'auto delle Poste in una scarpata, ferito portalettere Incidente stradale nelle campagne di Apice

Momenti di paura e concitazione questo pomeriggio ad Apice per un incidente stradale che ha visto coinvolto un postino che è finito con il suo furgone in una scarpata. Un volo di circa 25 metri terminato tra rovi e sterpaglie dove il Fiat Doblò si è ribaltato.

L'incidente tra le località Santa Lucia e San Lorenzo. Secondo una prima ipotesi, mentre il giovane portalettere stava effettuando una manovra in retromarcia, il mezzo è finito nel burrone. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza della Croce Rossa dell'unità rianimativa. Raggiunto, il malcapitato è stato trasferito in ambulanza e successivamente trasportato in ospedale.