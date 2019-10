Tentano di far saltare bancomat, artificieri in azione | FOTO E' accaduto nella notte a Molinara. Recuperato l'ordigno che ora sarà fatto brillare in sicurezza

Momenti di paura nella notte in via Cupa di Ciarcio, a Molinara, per un assalto fallito al bancomat della BCC di San Marco dei Cavoti. I malviventi, arrivati a bordo di un'auto nel centro del Fortore, hanno piazzato una carica esplosiva all'interno della cassa automatica. Prima di innescare l'esplosione, però, sarebbero stati disturbati da qualcosa ed hanno quindi abbandonato la zona in tutta fretta, prima dell'arrivo dei carabinieri. I banditi hanno però lasciato all'interno del bancomat una carica esplosiva, per questo motivo in mattinata si è reso necessario l'intervento degli artificieri di Napoli e dei vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti.

Gli specialisti dell'Arma, con l'ausilio di un robot hanno quindi prelevato la carica che sarà fatta brillare in sicurezza nelle campagne di Molinara. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri. Attenzione rivolta, come sempre in questi casi, alle immagini di videosorveglianza registrate da qualche telecamera presente nella zona.