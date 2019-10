Valle Telesina, segnalazioni per droga dei carabinieri In azione i militari della Compagnia di Cerreto Sanita

Una denuncia, due segnalazioni per l'uso di stupefacenti ed altrettante proposte di foglio di via nel bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.La denuncia è scattata nei confronti di un 52enne di Puglianello sorpreso alla guida sotto l'influenza dell'alcol.

Proposti per il foglio di via due napoletani già noti alle forze dell'ordine: fermati a Pontelandolfo, non hanno offerto una ragione, ritenuta valida, sulla loro presenza in paese. Due giovani di Limatola e Castelvenere, trovati in possesso di circa 3 grammi di hashish e 1 di marijuana, sono stati infine segnalati come consumatori.