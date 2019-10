MotoApe contro pullman, ferito un pensionato | FOTO Incidente stradale questa mattina ad Apice. 89enne trasferito in ospedale dalla Croce Rossa

Momenti di paura questa mattina ad Apice per un incidente stradale. E' accaduto in via Dell'Umanità all'ingresso del paese. Dove una MotoApe Piaggio si è scontrata frontalmente con un pullman della linea extraurbana Apice – Benevento. Per fortuna entrambi i mezzi viaggiavano a velocità ridotta. L'impatto ha comunque provocato il ribaltamento del mezzo a tre ruote con alla guida un 89enne del posto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di Rianimazione del 118 Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento. Per estrarre il malcapitato dallo stretto abitacolo, i pompieri hanno dovuto tagliare il tettuccio. Il pensionato è stato poi affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale a Benevento.