Ricercato dal 2017 per droga, 37enne fermato a Caserta L'inchiesta della procura sannita e della Squadra Mobile

Era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dal 2017, ma solo ieri è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Volante di Caserta. Si tratta di un 37enne nigeriano che era finito al centro di un'inchiesta della Squadra mobile di Benevento, coordinata dalla Procura sannita, su un giro di spaccio di droga all’interno di un centro di accoglienza ubicato a Castelvenere. Inchiesta deflagrata nel 2017 con l'esecuzione di alcune misure cautelari. L'uomo è stato fermato ieri a Caserta per un controllo. Grazie alle impronte digitali, dai terminali è risultato che il 39enne era destinatario del provvedimento di cattura. Dichiarato in arresto, il nigeriano è stato poi trasferito in carcere.