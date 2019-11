Ladri in chiesa, rubati gioielli Madonna e arredi Furto sacrilego nella chiesa Santa Maria dell'Assunta a Montesarchio

Brutta sorpresa per il parroco della chiesa Santa Maria dell'Assunta della frazione Varoni di Montesarchio per il furto di una catenina e degli orecchini dalla statua della Madonna e di alcuni ornamenti in argento portati via dalla porticina laterale all'altare di San Gaetano in ottone e non in argento come precedentemente scritto. L'allarme è scattato sabato quando il parroco si è accorto dell'accaduto quando ha notato i chiari segni lasciati dai malviventi.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato e aperto un infisso i ladri sono entrati nel luogo di culto ed hanno rivolto le loro attenzioni prima agli orecchini, alle catenine sistemate sulla statua sacra e, successivamente, non contenti del bottino racimolato, hanno scalfito e portato via dei pezzi di argento che adornavano una porticina di un altare secondario. Sul posto i militari della Compagnia che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per risalire agli autori del furto sacrilego. Gli oggetti portati via non hanno per fortuna un grande valore economico.