Sbanda con l'auto e si ribalta, ferita 26enne Incidente stradale lungo la Tangenziale Ovest

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per una 26enne di Benevento rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Tangenziale Ovest, non lontano dalla rotonda dei Pentri. Secondo una prima ipotesi, nell'affrontare una curva, la 26enne ha perso il controllo della sua Fiat Panda che ha urtato un muretto e il guardrail. L'auto si è poi ribaltata sulla carreggiata. A far scattare l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno prestato i primi soccorsi alla malcapitata poi trasferita dall'ambulanza dell'Unità di rianimazione del 118 al Rummo in codice Giallo. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi.