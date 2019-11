Palazzo abusivo da abbattere, sgombero per quattro famiglie Sant'Agata de' Goti. Persone in strada: è polemica

Le operazioni sono in corso in questi minuti, testimoniate dalla presenza delle forze dell'ordine e del camion di una ditta di traslochi incaricata di portar via i mobili. Quelli sistemati in quattro appartamenti di un palazzo a Sant'Agata de' Goti che deve essere sgomberato perchè, realizzato abusivamente 25 anni fa, e' oggetto di un ordine di demolizione della Procura. Ci abitano quattro famiglie, in tutto una quindicina di persone, tra loro anche alcuni bambini.

Li attende una diversa sistemazione: ma quale?

Si tratta di una vicenda complicata nella quale queste persone sono rimaste coinvolte come eredi di coloro che quell'edificio l'avevano costruito senza alcuna autorizzazione.

Attraverso gli avvocati Francesco Perone, Angelo Leone e Giuseppe Izzo hanno cercato di ottenere una proroga per la difficoltà di trovare un nuovo alloggio.

Uno di questi è disponibile dal primo dicembre, ma fino ad allora cosa succederà?.

L'iniziativa della difesa si è concretizzata anche in un'istanza di incidente di esecuzione depositata alla fine di ottobre, e sulla quale il giudice si pronuncerà il prossimo 25 novembre, quando dovrà decidere se siano fondate le doglianze dei proprietari dello stabile che, oltre a proporre di allungare i termini per lo sgombero e l'abbattimento dell'immobile, contemperando le esigenze dello Stato e quelle dei cittadini, contestano anche la demolizione dell'intero fabbricato.