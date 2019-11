Detenuto tenta suicidio, salvato dalla Polizia Penitenziaria De Lia (Osapp): "L'Amministrazione premi questi agenti. In loro aiuto anche altri detenuti"

Gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Benevento hanno salvato la vita ad un detenuto di 39 anni di origine siciliana che ha tentato di suicidarsi impiccandosi nella sua cella. A denunciare il tentativo di suicidio è stato il Delegato Regionale dell’OSAPP Campania, Tommaso De Lia che spiega: “Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti si è evitata la tragedia. Gli agenti utilizzando delle forbici, hanno tagliato il lenzuolo ed evitato il soffocamento del detenuto. Ad onor di cronaca va detto che sono stati aiutati anche da alcuni reclusi e per questo rivolgo il mio plauso a tutti.

Ci auguriamo - ha concluso De Lia - che l’Amministrazione Penitenziaria attraverso le competenti commissioni dia il giusto riconoscimento all’eroica operazione eseguita dalla Polizia Penitenziaria, che ha dimostrato ancora una volta con la sua professionalità ed alto senso del dovere, di essere a difesa di tutti”. Non è la prima volta che gli agenti della Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale sannita intervengono in extremis per salvare un detenuto.