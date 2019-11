Assurdo ad Arpaia: guida tenendo il cane fuori per il collare Scena assurda sull'Appia: con una mano tiene il volante, con l'altra il cane fuori dal finestrino

Lascia senza parole l'immagine immortalata da un cittadino e postata sui social che riguarda ad Arpaia. Un uomo, alla guida di una piccola utilitaria, con una mano guida l'auto e con l'altra tiene un cane, un pastore tedesco, procedendo così. Ciò in un tratto di strada ad elevata pericolosità, viste le curve e la scarsa visibilità: il tratto in salita che da Forchia conduce al centro abitato di Arpaia. Un comportamento che naturalmente mette a rischio l'incolumità degli automobilisti e del povero animale che potrebbe facilmente rimanere strozzato, o spaventandosi per l'elevato numero di mezzi che transitano su quell'arteria, peraltro in un orario di traffico elevato, potrebbe scappare finendo tra le ruote di un auto o di un camion, oltre ovviamente a diventare d'intralcio per la circolazione non potendo di certo procedere ad una velocità accettabile con l'animale preso per il collare.

Situazione che chi ha scattato la foto ha provveduto immediatamente a segnalare alle forze dell'ordine, spiegando l'accaduto.