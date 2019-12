Incidente lungo il raccordo, camion dissequestrato Sì del Pm all'istanza del legale della società proprietaria del mezzo

Dissequestrato dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, che ha accolto l'istanza avanzata dall'avvocato Mario De Nigris per conto della società proprietaria del mezzo, il camion che lo scorso 13 novembre era rimasto coinvolto in un incidente lungo il raccordo tra Benevento e Castel Del Lago, al pari di alcune auto. Un incidente per il quale una persona era rimasta gravemente ferita, finendo in prognosi riservata.