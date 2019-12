Morte di Sara, dopo un patteggiamento arriva una condanna Nel 2014 l'incidente costato la vita a Sara Viscusi, 26 anni, di Moiano

Un anno ed il pagamento di una provvisionale di 25mila euro in favore delle parti civili. E' la condanna decisa dal giudice Andrea Loffredo, al termine di un rito abbreviato condizionato, per Claudio D'Onofrio (avvocato Vittorio Fucci), 31 anni, di Arpaia, che era al volante della Citroen Ds3 coinvolta nell'impatto costato la vita a Sara Viscusi, la 26enne di Moiano morta il 14 settembre 2014 in un incidente stradale accaduto a Montesarchio.

Un dramma per il quale nel dicembre del 2016 aveva patteggiato la pena di 1 anno e 9 mesi un imprenditore di Montesarchio, al quale era stata contestata anche la guida sotto l'effetto dell'alcol, che era al volante della Smart con a bordo la giovane, i cui familiari – i genitori e la sorella – si sono costituiti parti civili con l'avvocato Licia Viscusi.