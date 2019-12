Coc: verifiche nelle scuole, chiuderanno quelle danneggiate Al via le verifiche negli istituti e negli uffici pubblici. Alle 19 nuovo incontro

Scuole chiuse per oggi ma le condizioni andranno verificate caso per caso prima di decidere ulteriori sospensioni per le lezioni. Questa la decisione assunta dopo la riunione del Coc, il Centro Operativo Comunale, che si è riunito questa mattina dopo le scosse che hanno fatto tremare il Sannio.

A comunicarla il sindaco, Clemente Mastella: “Non chiudiamo tutto ma effettueremo le verifiche sui diversi istituti e nel caso di danni o pericolo procederemo alla chiusura. La stessa decisione sarà assunta per gli uffici pubblici”.

Ma l'appello di Mastella è anche ai privati: “chi teme per le proprie abitazioni si rivolga al Comune che aiuterà quanto possibile con i propri tecnici”.

Dunque si procederà al controllo degli eventuali danni registratisi negli edifici pubblici di proprietà comunale. L’invito a procedere ai controlli sugli edifici di propria competenza è stato esteso anche agli altri Enti presenti sul territorio cittadino. Contestualmente è stato disposto anche un controllo sulle vie di fughe degli edifici scolastici.

Il Coc tornerà a riunirsi alle 19, ancora presso il comando della polizia municipale, per definire i risultati delle ricognizioni e assumere ulteriori decisioni.

Poi Mastella aggiunge: “Sono in contatto con i vertici della protezione civile regionale e nazionale. Nell'eventualità che lo sciame aumenti preghiamo tutti di rispettare le norme di sicurezza ed evitare le situazioni di panico, solo così riusciremo a fronteggiare l'emergenza”.

Infine il sindaco ha invitato i cittadini a prendere visione delle raccomandazioni della Protezione Civile nazionale sui comportamenti da tenere in caso di terremoto. Le raccomandazioni sono consultabili al seguente indirizzo Internet: http://iononrischio.protezionecivile.it/terremoto/sei-preparato/se-arriva-il-terremoto/