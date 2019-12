Prodotti da forno sequestrati dalla Forestale Violazioni in materia di tracciabilità in un'azienda della Valle Telesina

Circa 5 quintali di prodotti da forno, come mostaccioli, roccocò ed altri alimenti sono stati sequestrati dai carabinieri forestali della Stazione di Telese Terme e dai colleghi del Nipaf all'interno di una ditta di produzione e commercializzazione di prodotti artigianali. Alla base del provvedimento violazioni in materia di tracciabilità. Al termine dell'operazione, per il titolare è scattata anche una sanzione amministrativa.