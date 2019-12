Maltempo. Danni e paura in tutto il Sannio | FOTO Alberi, cartelloni e coperture divelte dal vento e nubifragi

Non si attenua l'ondata di maltempo che ormai da 24 ore sta flagellando il Sannio e la vicina provincia irpina. In nottata fortissime raffiche di vento e acquazzoni hanno messo a dura prova coperture, installazioni di cartelloni pubblicitari, alberi, torrenti e valloni. Decine decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia e nel capoluogo Sannita. Alberi finiti sulle carreggiate delle strade provinciali e comunali, cartelloni pubblicitari crollati come in via Pomticelli, a ridosso del deposito dell'Asia, coperture e tegole divelte che ormai da ore stanno tenendo con il fiato sospeso Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il maltempo sta provocando anche vari blackout elettrici. L'ultimo a Benevento intorno alle 7 di questa mattina quando tutta la zona bassa di Benevento è rimasta al buio per alcuni minuti. In azione le squadre e le imprese dell'Enel e della Telecom. Non solo acquazzoni ma anche grandinate a preoccupare il comparto agricolo e non solo. Una situazione monitorata costantemente dalle sale operative dei vigili del fuoco e delle altre forze dell'ordine.

Dopo la piena di ieri pomeriggio dei fiumi Sabato e Calore, il livello dell'acqua seppur aumentato è sotto i livelli di guardia. L'attenzione resta alta nel monitoraggio di tutti i corsi d'acqua.

AGGIORNAMENTO

Al quartiere Pacevecchia un grosso pino è stato abbattuto dal vento creando danni.

Paura a contrada San Vitale per un'auto che si è ribaltata. Non gravi le conseguenze per il conducente.

in valle telesina e Vitulanese decine e decine di pali divelti e alberi sradicati.

Problemi anche in via Nenni sempre per il crollo di un cartellone pubblicitario adiacente ad una bancarella per la vendita dei giochi pirici che per fortuna non è stata danneggiata.