L'ex prefetto di Benevento Galeone indagato a Cosenza Le indagini della Squadra Mobile. Sarebbe stata ripresa dalle telecamere mentre prendeva soldi

Sarebbe quella di corruzione l'ipotesi di reato contestata al prefetto di Cosenza, Paola Galeone, ex numero uno del palazzo del governo di Benevento dove è rimasta in carica fino a luglio del 2018.

L'alto funzionario del ministero dell'Interno sarebbe finita al centro di un'indagine della Squadra mobile avviata dopo la denuncia di un'imprenditrice di Cosenza.

Secondo quanto riporta in esclusiva la Gazzetta del Sud in edicola, Galeone avrebbe intascato da un'imprenditrice, che ha poi deciso di denunciare tutto alla Polizia, 700 euro proponendo alla donna di emettere una fattura fittizia per 1.220 euro con l'obiettivo di intascare parte del fondo di rappresentanza prefettizio rimasto disponibile. Il prefetto di Cosenza pare avesse proposto all'imprenditrice l'escamotage in cambio di 500 euro.

Secondo quanto riporta il quotidiano calabrese, inoltre, l'imprenditrice in accordo con i poliziotti della Mobile, avrebbe così dato appuntamento alla Galeone all'intenro di un bar di Cosenza. Incontro che sarebbe stato anche documentato dagli investigatori. All'uscita dal locale pubblico il prefetto di Cosenza sarebbe stato fermato dagli agenti.