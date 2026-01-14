Strada provinciale Frasso - Dugenta, approvato il progetto per la sistemazione Possibili disagi anche per i lavori lungo l'arteria della Provincia, Cusano - Cerreto

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, comunica che è stato approvato dal Settore Infrastrutture il progetto esecutivo per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza del piano viabile della Strada provinciale n. 114 Frasso Telesino – Dugenta.

L’opera di ripristino comporterà una spesa di circa 150mila Euro ed il provvedimento autorizza la struttura ad individuare la Ditta esecutrice dei lavori.

La Sp n. 114, ha affermato il Presidente Lombardi, "presenta gravi criticità per la instabilità dei versanti: più volte, ha aggiunto Lombardi, ho effettuato sopralluoghi ed ho avuto incontri sia con il Sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, che con il Sindaco Pasquale Viscusi ed il Vice Sindaco di Frasso Telesino, Clemente Massaro, con i quali ho discusso sulle iniziative più

opportune per risolvere le situazioni più gravi nei limiti delle disponibilità finanziarie della Provincia. L’intervento di cui si avvia

la realizzazione quanto prima sarà comunque propedeutico ad un altro programma di investimenti per risanare due tratti in frana sulla stessa arteria Sp n. 114 per i quali è in corso, ha assicurato Lombardi, la procedura tecnica-amministrativa e finanziaria necessaria. Sono certo, ha concluso Lombardi, che le opere a farsi contribuiranno in misura adeguata a ritrovare la condizione di percorribilità e sicurezza lungo la Sp. 114 che costituisce una arteria fondamentale per le comunità interessate e per i collegamenti intercomunali e interprovinciali".

Il Presidente ha anche voluto scusarsi per i prevedibili disagi che gli utenti della Strada provinciale Cerreto Sannita – Cusano Mutri – Pietraroja affronteranno dal 19 al 23 gennaio prossimi per il traffico alternato nella Galleria Monte Cigno, ma che con questa misura si renderò possibile risolvere un altro grave problema sulla viabilità provinciale costituito dalla mancanza di illuminazione nel tunnel: “è assolutamente necessario a garanzia della sicurezza procedere a questi lavori di manutenzione traordinaria che debbono svolgersi peraltro con le dovute garanzie di sicurezza per i lavoratori e i tecnici addetti all’intervento”.