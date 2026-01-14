Scuola, FdI Sannio: Da Mastella Jr dichiarazioni strumentali su dimensionamento "Misura prevista dal PNRR varato dal Governo Conte e poi Draghi non dal Governo Meloni"

“Leggiamo con stupore, ma senza sorpresa, le dichiarazioni avventate del neo consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, che tenta maldestramente di scaricare sul Governo nazionale responsabilità che hanno un nome e un cognome ben precisi, ossia i vertici della Regione Campania”.

È quanto dichiara il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio in una nota.

“Invece di fare il commentatore politico di decisioni che conosce evidentemente solo in parte Pellegrino Mastella farebbe bene a ricordare che il dimensionamento scolastico non nasce da una scelta del Governo Meloni, ma è una misura prevista dal PNRR varato dal Governo Conte e poi Draghi e votata convintamente da tutte le forze politiche di centrosinistra, Partito Democratico in primis. Fratelli d’Italia è stata l’unica forza a non votare quel provvedimento. Tentare oggi di riscrivere la storia è un esercizio poco serio.

È altrettanto scorretto - aggiungono dal settore scuola FdI - continuare ad alimentare allarmismi parlando di chiusure di scuole. Il ministro Valditara ha più volte chiarito che la razionalizzazione non comporta la chiusura di istituti o plessi scolastici, ma mira esclusivamente a superare il sistema delle reggenze, uno strumento di cui si è fatto largo abuso negli anni, anche in Campania, senza che la Regione procedesse per tempo a un dimensionamento responsabile.

Colpisce, poi, un dato che Mastella evita accuratamente di citare e cioè che le Regioni commissariate dal Consiglio dei Ministri sono, guarda caso, tutte amministrate dalla sinistra. Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna hanno scelto di non assumersi alcuna responsabilità politica, preferendo lo scontro ideologico e lasciando che fosse lo Stato a intervenire. È legittimo chiedersi se anche la Campania stia pensando di seguire la stessa strategia, così da attribuire al Governo nazionale decisioni che invece competono alle Regioni".