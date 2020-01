Birra e tovaglioli: la panchina rossa come cestino dei rifiuti FOTO | Installata il 29 novembre di fronte al Tribunale, simbolo lotta contro violenza su donne

Il problema era solo capire quando sarebbe accaduto. Il countdown dell'ignoranza e della mancanza di rispetto era iniziato lo scorso 29 novembre: è terminato a Capodanno, quando la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, installata in via De Caro, di fronte al palazzo di giustizia, è stata adoperata come cestino dei rifiuti.

Una bottiglia in vetro di birra, un tovagliolo di carta lasciati sulla seduta, testimonianza di una serata conclusa con ulteriori lasciti anche nelle aiuole circostanti. Ma anche con la 'sensibilità' mostrata da qualcuno che, invece di gettarlo a terra, ha appoggiato un bicchiere su uno degli innaffiatoi del verde.

Gesto 'nobile' in un panorama per il resto desolante, senza alcuna attenzione al bene pubblico. E senza alcuna consapevolezza del significato di quella panchina rossa, corredata anche da una cassetta nella quale infilare le segnalazioni di possibili casi di abusi. C'è n'è pronta una da sempre, viene imbucata quotidianamente: racconta la maleducazione.