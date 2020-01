Camper in fiamme dinanzi ad una casa, è giallo E' accaduto nelle campagne di Colle Sannita. Danneggiata dal fuoco anche una Kia

Restano da accertare le cause che hanno scatenato l'incendio che nella serata di ieri, a Colle Sannita, hanno innescato un incendio che ha distrutto un caravan di proprietà di un 59enne del posto. L'allarme in contrada Ca' Del Re intorno alle 23 quando il proprietario si è accorto delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e i carabinieri della Stazione di Colle sannita.

Le fiamme hanno distrutto il caravan e danneggiato una Kia parcheggiata nei pressi. Spente le fiamme i vigili del fuoco e i carabinieri hanno effettuato un primo sopralluogo durante il quale non sarebbero stati ritrovati elementi utili a determinare la natura del rogo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata. Avviate le indagini si cerca ora di fare chiarezza sull'accaduto. Questo di Colle Sannita è il primo incendio di autoveicolo registrato nel 2020. lo scorso anno, sempre il primo giorno dell'anno, la stessa sorte era invece toccata ad una Fiat Panda in sosta dinanzi un locale a Montesarchio. In quel caso, però, nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo.