Via Intorcia, in fiamme una Lancia Lybra Era aperta, l'allarme intorno alle 4.30

Era aperta, ed avvolta dalle fiamme, la Lancia Lybra rinvenuta lungo via Intorcia, la strada che collega via Pacevecchia, all'altezza dell'ospedale Rummo, con via Avellino. Erano all'incirca le 4.30 quando i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per domare l'incendio che aveva attaccato la macchina, ferma in un piazzola laterale normalmente utlizzata per la sosta delle vetture.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al proprietario dell'auto, poi identificato in un 58enne. Si cerca di capire la natura del rogo: il primo in città nel nuovo anno.