Colpi di pistola contro un bar - pub in Valle Caudina Amara sorpresa per il titolare di un locale di Bucciano. Indagano i carabinieri

Brutta sorpresa venerdì mattina per il titolare di un pub e bar lungo la provinciale 56 a Bucciano, in Valle Caudina, che alla riapertura dopo le festività ha notato i chiari segni di quelli che potrebbero essere proiettili esplosi contro l'ingresso del locale, peraltro finito nel mirino dei ladri più volte nell'ultimo periodo.

Secondo una prima ipotesi qualcuno, probabilmente nella notte tra capodanno e giovedì avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l'attività commerciale.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari della Compagnia di Montesarchio in mattinata hanno effettuato i rilievi per cercare di recuperare eventuali ogive conficcate nelle pareti o bossoli finiti sul selciato. Avviate le indagini si cerca ora di capire chi e perchè abbia messo a segno un'intimidazione così grave. A settembre del 2018, come si ricorderà, il bar era finito nel mirino di qualcuno che, come allora aveva denunciato il proprietario, aveva esploso alcuni colpi di pistola dinanzi l'attività commerciale. Ed ancora, lo stesso locale precedentemente era finito al centro di una serie di intimidazioni, tra le quali anche un incendio nel 2015

Sul nuovo episodio, denunciato all'Arma sono ora in corso gli accertamenti. Come sempre in questi casi i militari stanno anche verificando la presenza di eventuali telecamere nella zona.