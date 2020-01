Si rompe un tubo, piccolo geyser in via Mattei FOTO Guasto nei pressi del Cannone, l'acqua è arrivato fino all'incrocio di via del Pomerio

Un piccolo geyser. In via Mattei, poco distante dal Cannone, l'acqua ha invaso le corsie delle auto. Una perdita nella rete idrica cittadina, dovuta alla rottura di un tubo. L'acqua è sgorgata all'improvviso, a fiotti, dal marciapiede, invadendo la carreggiata e arrivando fino a via del Pomerio, nei pressi dell'incrocio semaforico.

Immediato l'intervento dei vigili del Fuoco e dei tecnici della Gesesa che provvederanno a riparare il guasto. Inevitabile, in quel punto, l'ingorgo delle auto, spiegabile anche con la curiosità dei conducenti attratti dall'acqua.

Avviati i lavori, la Gesesa è stata costretta ad interrompere l'erogazione idrica in via Mattei, via Pasquali, via Ennio Goduti, via Capilongo, via Pepicelli e parte di Corso Garibaldi.

La società ricorda inoltre agli utenti di segnalare il riscontro di una perdita, al numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 gratuito e attivo 24 ore su 24. "In questo modo - scrive la Gesesa in una nota -, collaborando tutti insieme, avremo la possibilità di raccogliere tutte le informazioni necessarie in modo preciso, e di attivare in tempi più rapidi la procedura per il sopralluogo e la successiva riparazione del guasto".