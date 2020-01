Stadio. Danneggiato ingresso prefiltraggio Curva Sud | FOTO Si spera di poter identificare il mezzo e l'autore dalle immagini delle telecamere del Comune

Un pesante pilastro in ferro piegato alla base e uno dei cancelli pedonali, che consentano l'accesso ai tifosi all'area di prefiltraggio della Curva Sud, fuori asse tanto da renderne impossibile la chiusura.

È quello che hanno trovato gli addetti del Benevento Calcio dinanzi allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il danneggiamento è probabilmente stato provocato da un mezzo che ha urtato la pesante barriera dopo che il conducente ha evidentemente perso il controllo di un'auto o di un furgone.

Il dato strano è l'assenza di segni di frenata o pezzi di carrozzeria rimasti sull'asfalto che avrebbero potuto, quanto meno, far risalire al modello dell'auto o del mezzo pesante che ha provocato il danneggiamento.

Nelle prossime ore la società del Benevento Calcio e il Comune si attiveranno per ripristinare la corretta chiusura e apertura dell'ingresso prima della partita con il Pisa in programma per il prossimo 19 gennaio alle 21.

Ora si spera che dalle immagini delle telecamere del Comune installate nella zona si possa fare chiarezza sull'accaduto e magari individuare gli eventuali responsabili.