Via Piermarini, pensionata trovata senza vita in casa La vittima è una 71enne docente che abitava da sola

L'hanno rinvenuta senza vita nel suo appartamento. Dramma in via Piermarini, al quinto piano di un palazzo, dove l'allarme è scattato nel primo pomeriggio. A darlo sono stati i familiari di una 71enne, docente in pensione, che viveva da sola. Avevano provato a contattarla telefonicamente, senza però riuscirvi.

A quel punto, comprensibilmente preoccupati, hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che hanno adoperato un'autoscala per raggiungere il balcone della casa ed entrare all'interno. Niente da fare per la malcapitata, inutili i soccorsi dell'Unità mobile rianimativa della Croce rossa.

Un dramma che ha inevitabilmente suscitato una forte commozione tra quanti conoscevano la donna, stroncata probabilmente da un malore che non le ha dato scampo.