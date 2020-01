Investito da un'auto, pensionato in ospedale Incidente stradale ad Apice. Malcapitato trasferito al Rummo

E' stato trasportato all'ospedale Rummo di Benevento in codice giallo il pensionato di Apice investito questa sera in via San Francesco D'Assisi. L'incidente stradale nel centro del paese intorno alle 19 quando l'uomo è stato travolto da una Fiat Punto condotta una donna del posto che si è immediatamente fermata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità mobile di Rianimazione della Croce Rossa 118 e i carabinieri della Stazione di Apice. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito preoccupanti tanto che si è reso necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo a causa dei traumi riportati.

Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover restituire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Al termine delle operazioni di soccorso, i militari hanno effettuato i rilievi ed ascoltato la conducente della Fiat Punto comprensibilmente sotto choc per l'accaduto. Resta ora da capire se il pensionato stesse attraversando o se al contrario stesse invece camminando lungo l'arteria.