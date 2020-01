'Piove' in Tribunale, primo piano e porticato allagato FOTO | Acqua in parte del piano riservato alle aule d'udienza e un'area di sosta

E' da ore che una copiosa perdita d'acqua in Tribunale sta compromettendo l'utilizzo di una parte del primo piano e del portico posteriore dove c'è il parcheggio per le auto dei magistrati. Si tratta probabilmente della rottura di una tubazione al secondo piano che fa cadere l'acqua sul pavimento del primo, e a scroscio, sotto il porticato del palazzo di Giustizia. Questa mattina gli addetti alle pulizie stanno provvedendo ad aspirare l'acqua finita sul pavimento del primo piano, dove hanno sede le aule per le udienze.