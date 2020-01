In possesso di chiavi per aprire auto, 'beccato' dalla Volante Rione Libertà. Napoletano denunciato e proposto, al pari di un'altra persona, per il foglio di via

Gli agenti della Volante della Questura di Benevento questa mattina hanno fermato per un controllo due persone, entrambe di Napoli, nella zona del rione Libertà. Durante la perquisizione uno dei fermati è stato trovato in possesso di alcune particolari chiavi per aprire auto in sosta. Matrici che sono state sequestrate al termine dell'operazione che è proseguita anche in Questura dove i due sono stati trasferiti per le operazioni di identificazione. Per il napoletano trovato in possesso delle chiavi è scattata la denuncia. Entrambi sono stati invece proposti per il foglio di via obbligatorio.