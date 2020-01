Policastro: droga, tanti arresti ma sempre nuovi spacciatori Conferenza del Procuratore: "La domanda di stupefacenti è molta alta"

Da una parte la soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2019, con “133 arresti per spaccio di stupefacenti”, e quelli registrati con l'operazione condotta all'alba; dall'altra la preoccupazione per un fenomeno criminoso che, nonostante i colpi subiti, “può contare sempre su nuovi addetti al settore, oltre che su coloro che recidivano", e continua a mantenersi sostanzialmente costante “perchè la domanda è molto alta” ed incrocia l'offerta del mercato della 'roba'.

Le ha espresse il Procuratore Aldo Policastro nella conferenza stampa convocata dopo il blitz scandito dall'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nove persone.

Un'indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Benevento, in scia – ha proseguito - "con l'obiettivo che ci siamo dati: contenere in tempi ragionevoli i tempi dei procedimenti, tenendo conto dei diritti degli indagati e delle vittime”. Policastro ha definito “allarmanti” le modalità dell'attività emersa dal lavoro investigativo, con “le dosi confezionate in strada, in via Santa Colomba, nei pressi di uffici pubblici, o consumate nelle abitazioni dei venditori”.

Nessun dubbio per il tenente colonnello Germano Passafiume, 'numero uno' dell'Arma sannita: “E' stata smantellata una rete di spacciatori che operavano al rione Libertà in maniera autonoma, pur non disdegnando rapporti di mutua assistenza tra loro in caso di difficoltà, quando qualcuno non aveva la droga...”.

Un quadro saltato fuori da un lavoro “iniziato nel novembre 2018 – ha spiegato il capitano Vincenzo Falce, comandante della Compagnia -, con una perquisizione in casa di uno degli indagati ed il rinvenimento di un foglio sul quale erano appuntati nomi e cifre, quelle dei crediti vantati. Da qui la ricerca di riscontri, con un impegno che ci ha consentito di ricostruire il modus operandi e di chiarire il senso dei termini adoperati durante le conversazioni”.