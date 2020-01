Inseguiti, abbandonano l'auto e la refurtiva Nessuna traccia degli occupanti un'Alfa Romeo Giulietta lasciata a Casalduni

Hanno abbandonato un'Alfa Romeo Giulietta, risultata rubata in provincia di Frosinone a dicembre, e se la sono squagliata, lasciando anche parte del bottino di alcuni colpi. In particolare, un televisore, una smerigliatrice, una motosega, bijotteria ed alcuni attrezzi per lo scasso, rinvenuti dai carabinieri della Stazione di Ponte, a Casalduni, nel bagagliaio dell'auto che alcuni cittadini avevano segnalato come quella adoperata per mettere a segno più furti a Santa Croce del Sannio. A bordo alcune persone che, inseguite dai militari, sono riuscite a scappare alla contrada Acquara di Casalduni. L'Alfa è stata sequestrata per i rilievi del caso.