Si avvicina alla ex e le prende il telefono, arrestato Carabinieri fermano 70enne accusato di non aver rispettato il divieto di avvicinamento e rapina

Non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, che ha tentato di rapinare in modo improprio. Questa l'accusa per un 70enne di Reino arrestato dai carabinieri di San Marco dei Cavoti che erano già intervenuti nella tarda serata di ieri nei pressi dell'abitazione di famiglia e denunciato l'indagato perchè aveva fatto salire la figlia minorenne in auto, non osservando il divieto che gli aveva imposto il giudice.

Nelle ore successive il pensionato ha incontrato la moglie 32enne e al culmine di un'animata discussione, le ha strappato il telefono cellulare dalle mani. Lo smartphone è stato poi recuperato dalla donna mentre l'ex ripartiva con la sua auto. Una manovra brusca che ha però provocato la caduta della donna. Scattato l'allarme, dopo alcuni minuti i carabinieri hanno così rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato.La donna è stata trasferita in ospedale per essere medicata. Al 70enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.