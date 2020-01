Tentata rapina ad una tabaccheria, assolto un 40enne Vincenzo Del Grosso incapace di intendere e di volere al momento del fatto

Non imputabile perchè incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Lo ha accertato una perizia psichiatrica curata dal dottore Fernando Melchiorre e disposta, su sollecitazione della difesa, dal gup Vincenzo Landolfi. Che per questo ha assolto, al termine di un rito abbreviato, Vincenzo Del Grosso (avvocato Antonio Leone), il 40enne di Benevento che nel novembre 2017 era stato fermato da un carabiniere, libero dal servizio, per la tentata rapina in una tabaccheria di Corso Dante.

Il giudice ha applicato all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per almeno un anno, prescrivendo che risieda in una struttura riabilitativa, individuata dal Dipartimento di salute mentale, nella quale seguire un programma terapeutico.