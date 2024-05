Ceppaloni investe nella cultura: finanziate visite guidate per alunni Le iniziative per i piccoli della 'Settembrini'

"L'Amministrazione comunale di Ceppaloni ha posto la cultura al centro della propria missione, riconoscendone il suo ruolo fondamentale nella crescita dell'identità individuale e collettiva dei cittadini." È con queste parole che il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, annuncia l'organizzazione e il finanziamento di una serie di visite guidate per gli studenti della scuola secondaria di primo grado del plesso di Ceppaloni.

Le visite, tutte programmate nella città di Benevento, includono la Rocca dei Rettori, il Museo del Sannio, il Museo Arcos e il suggestivo complesso di Sant’Ilario.

"Per garantire il successo di quest'iniziativa - sottolinea il Primo cittadino Cataudo -l’Amministrazione ha collaborato attivamente con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo ‘L. Settembrini’ e con l’Amministrazione Provinciale, coinvolgendo l'Agenzia Sannio Europa, società della Provincia di Benevento, per la definizione del programma di visita".

Il giorno stabilito per queste visite guidate, a cui parteciperanno 42 alunni dell’Istituto ‘L. Settembrini’, è il 23 maggio.

"Questa iniziativa - aggiunge Cataudo - testimonia l'impegno dell'Amministrazione comunale nel promuovere la cultura come motore di crescita e coesione sociale. Attraverso investimenti mirati nell'istruzione e nella valorizzazione del patrimonio culturale locale, Ceppaloni si conferma un luogo dove il futuro e la tradizione si incontrano per creare una comunità sempre più consapevole e inclusiva”.

"Anche all’interno del primo Festival del Libro di Ceppaloni, che si terrà dal 24 al 28 maggio, dopo i primi tre giorni con eventi aperti a tutti, ci saranno due giornate interamente dedicare agli alunni dell’I.C. ‘L. Settembrini’. L’impegno nella cultura da parte di questa amministrazione è forte. Abbiamo voluto creare un ambiente sano e stimolante per tutti dai bambini ai più anziani", conclude il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo.