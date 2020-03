Operatori sanitari, "spostamenti solo da e verso luogo lavoro" L'intervento del sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi

Ancora un intervento del sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, dopo il focolaio registrato a Villa Margherita.

"A richiesta si precisa che l'ordinanza n. del 27.3.20, richiamando espressamente l'articolo 7 del decreto legge del 9 marzo 2020, non impedisce la prestazione lavorativa agli operatori sanitari. Vieta invece il transito e la permanenza sul territorio comunale per coloro che non osservino il regime di quarantena familiare vigilata".

In altri termini - conclude il primo cittadino - "gli operatori non possono avere altri spostamenti o contatti se non quelli verso, da e nel luogo di lavoro. I loro familiari nessuno spostamento o contatto".