"Ordinanza impedisce la circolazione di bombe biologiche" Scarinzi, sindaco Vitulano: "Mastella parla di ordinanze illegittime. Non so a quali si riferisca"

“Non so a quali ordinanze illegittime si riferisse Mastella. Quella adottata dal comune di Vitulano è conforme al dettato normativo perché non impedisce la prestazione lavorativa degli operatori sanitari”, spiega Raffaele Scarinzi, sindaco di Vitulano.

“I sindaci che hanno limitato l'accesso nei loro comuni agli operatori sanitari in servizio presso Villa Margherita hanno sbagliato, le ordinanze per vietare gli spostamenti sono nulle ma chi è venuto in contatto con la struttura avverta”, aveva affermato ieri sera il primo cittadino di Benevento.

Secondo Scarinzi, invece, “quella adottata è stata la prima misura concreta per impedire la circolazione indiscriminata di vere e proprie bombe biologiche in grado di contagiare tutta la provincia. Qualcuno prima di me avrebbe dovuto dire agli operatori che, essendo possibili o probabili contagiati, avrebbero dovuto ridurre all'essenziale i loro spostamenti o i loro contatti sul territorio. Solo grazie alla mia ordinanza, dal giorno 27 gli interi nuclei familiari degli operatori di Villa Margherita residenti a Vitulano sono in quarantena”.