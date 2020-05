Perde il controllo della moto e cade, grave 25enne Incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Calandra, a Benevento

E' ricoverato all'ospedale Rummo in prognosi riservata il centauro di 25 anni, di Benevento, rimasto coinvolto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale in centro città. È accaduto intorno alle 23.20 in via Calandra, nei pressi dell'università. Il giovane si trovava alla guida della sua Mv Agusta quando per cause ancora in corso di accertamento è rovinato sull'asfalto. Un urto violento che ha causato traumi importanti per il 25enne. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 di Benevento e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia. Soccorso, il centauro è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Al termine di una serie di accertamenti diagnostici il 25enne è stato poi ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.