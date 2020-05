Mascherine in un supermercato, annullato il sequestro Erano state sequestrate dalla finanza a San Lorenzello

Annullato dal Riesame, che ha accolto il ricorso dell'avvocato Angelo Leone, il sequestro delle mascherine operato a metà aprile dalla guardia di finanza in un supermercato a San Lorenzello. Una cinquantina di dispositivi di protezione che – secondo una prima ricostruzione – facevano parte di quelle acquistate dal presidente di un'associazione per distribuirle gratuitamente ai cittadini, anche attraverso edicole e locali commerciali. Come quello diventato teatro della 'visita' delle fiamme gialle, evidentemente allertate da una segnalazione.

Al proprietario sarebbero state consegnate da un impiegato dell'Ente, che avrebbe accennato alla possibilità di una presunta vendita. Da qui l'ipotesi di reato di ricettazione contestata al commerciante e al dipendente comunale, difesi, oltre che da Leone, dall'avvocato Alessio Iacobelli.