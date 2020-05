Piante di canapa indiana in casa, arrestato un 23enne apicese Francesco Cornacchione, fermato dai carabinieri, è ai domiciliari

Quattro piante di canapa indiana coltivate in casa. E' per questo che i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato Francesco Cornacchione, 23 anni, di Apice, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione operata nella tarda serata di ieri, i militari hanno rinvenuto vasi e piante, illuminate da una lampada, in uno sgabuzzino dell'abitazione del giovane.

Dichiarato in arresto, Cornacchionè stato sottoposto ai domiciliari su ordine del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa. Ha nominato come difensore l'avvocato Antonio Leone.

Domani l'udienza di convalida dinanzi al gip Maria Di Carlo.